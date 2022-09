L’actriu nord-americana Jane Fonda va revelar aquest divendres que li va ser diagnosticada la malaltia de Hodgkin, un tipus de càncer que afecta el sistema limfàtic, però no deixarà el seu activisme mediambiental.

«Aquest és un càncer molt tractable, el 80% de les persones sobreviuen, i em sento molt afortunada», va escriure l’artista de 85 anys en una publicació a Instagram.

Fonda va explicar que ja ha començat la quimioteràpia, un tractament que rebrà durant sis mesos, però va advertir que no deixarà de banda el seu activisme. «Creguin-me, no deixaré que res d’això interfereixi en el meu activisme mediambiental», va dir Fonda, que va assegurar que els combustibles fòssils i els pesticides causen càncer. El càncer és un professor i estic posant atenció a les lliçons que m’ensenyarà», va escriure l’actriu en la xarxa social.

L’actriu també es va considerar una «privilegiada» perquè té assegurança mèdica, a diferència de molts nord-americans que han d’afrontar el càncer sense rebre l’atenció necessària, va lamentar.

Activisme demòcrata

Així mateix, va aprofitar el seu missatge per recordar que al novembre se celebraran les eleccions de mig mandat als Estats Units, que va definir com «més que transcendentals». «Poden comptar amb mi per estar junts mentre fem créixer la lluita per defensar el medi ambient», va assenyalar.

Fonda, que ha guanyat l’Oscar dues vegades, va afegir que iniciarà un tractament de quimoteràpia de sis mesos però que no deixarà que «interfereixi» amb el seu activisme climàtic.

A més de ser coneguda pel seu paper en pel·lícules com ‘Julia’ (1977) i ‘Barbarella’ (1968), Fonda ha guanyat atenció recentment per participar en protestes a favor de l’acció contra la crisi climàtica.

L’actriu ha sigut arrestada diverses vegades per anar a manifestacions a Washington.