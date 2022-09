La famosa 'tiktoker' i 'influencer' canadenca Tanya Pardazi ha mort als 21 anys a causa d'un accident de paracaigudisme ocorregut el passat 27 d'agost a Toronto. La model i finalista de Miss Canadà es disposava a realitzar el seu primer salt en solitari, després d'haver fet diversos salts acompanyada.

No obstant això, una possible fallada en el paracaigudes, que no es va inflar en el moment adequat, va provocar la tragèdia després que la jove es llancés al buit. De moment, alguns mitjans denuncien que l'escola de paracaigudisme no va seguir els protocols adequats, encara que des de l'empresa responsable es defensen al·legant que la jove va deixar anar el paracaigudes "sense el temps/altitud necessaris perquè s'inflés el de reserva".

Comunicat oficial

L'empresa de paracaigudisme SkyDive Toronto, responsable del tràgic salt, va donar la notícia de la defunció de Pardazi a través d'un comunicat emès en les seves xarxes socials: "El dissabte 27 d'agost, aproximadament a les 18.00 hores, una estudiant de paracaigudisme de 21 anys va morir a causa de les lesions provocades per una situació d'emergència", van anunciar.

A l'espera que es completi la recerca policial, les causes de l'accident són encara incertes. Diversos mitjans han denunciat que l'escola de paracaigudisme no va realitzar els protocols pertinents, ja que la jove canadenca no va completar l'entrenament en terra previ al salt. Per part seva, SkyDive Toronto es defensa afirmant que "la practicant va deixar anar el paracaigudes principal que girava ràpidament a baixa altura sense el temps/altitud necessaris perquè s'inflés el de reserva".