«Plantarem quinze mil arbres per a construir el Laberint del Pastor»

Antonio Vidal i Marc Alofra, avi i nét, són els creadors del «Laberint del Pastor», un projecte lúdic al seu poble de La Cellera, que consistirà en un laberint construït amb 15.000 arbres, on la gent -mainada sobretot- vagi a divertir-se buscant la sortida. Qui vulgui informació, la trobarà a www.laberintdelpastor.com

Embarcar-se avi i nét en un projecte comú no deu ser fàcil, són generacions distants.

Al revés, no discutim mai, estem junts en això. Un hi posa l’empenta, i l’altre l’experiència. I no li direm quin dels dos posa cada cosa [riuen].

La idea de construir un laberint surt un dia que es trobaven perduts?

Quasi que va ser així. Vam tenir una mala collita de cereal, no en trèiem ni per pagar les llavors. I vam pensar dedicar aquestes terres a alguna altra cosa.

Però un laberint...

Un laberint construït amb arbres! Això significa que serà un centre lúdic i educatiu, on la gent vindrà a divertir-se, però alhora és un projecte ecològic. Plantarem 15.000 arbres, xiprers Leylaindi. Jo [Marc] he viscut força anys a Anglaterra, i allà són habituals aquests laberints vegetals, en tinc records molt bonics de quan era petit.

A més, els arbres treballen.

Els arbres absorbeixen C02, de fet es sap que la reforestació és una de les solucions a l’efecte hivernacle. S’ha calculat que sis arbres absorbeixen anualment una tona de CO2. Aquí al voltant ja hi ha avui uns 80.000 arbres. En plantarem 15.000 més per fer el laberint. Ja que n’hi ha que destrossen el planeta, nosaltres el refarem.

Això són molts arbres.

I molts diners. Precisament una de les maneres d’aconseguir-los és que, tothom que vulgui, pot apadrinar un arbre entrant a la nostra web. També hi venem entrades per avançat, participacions convertibles, i altres mètodes.

I els permisos?

Ho tenim tot en regla. Les administracions ens han donat moltes facilitats, han entès que és un projecte lúdic i educatiu. El seu suport és d’agrair. Una vegada tenim els permisos, ja només és cosa de dedicar-hi temps i diners. El temps no és problema, i estem segurs que el tema dels diners també el solucionarem.

Quant han calculat que els cal, per començar?

Com a mínim, 600.000 euros. Estem segurs que això tirarà endavant, la idea és inaugurar el complex per Setmana Santa de 2024.

Un moment: complex?

A més del laberint, que per cert, tindrà forma de cervell, construirem un petit mirador: s’han d’aprofitar les extraordinàries vistes que tenim aquí. Hi haurà també restaurant, àrea de food trucks i un espai amb ponis per als nens. Tot plegat, uns 7.000 metres quadrats.

Els veig ambiciosos.

Ho som, però no per nosaltres, que el que en pensem treure no són diners, sinó records. Creiem que això pot servir per impulsar la conca del Ter-Brugent, que històricament ha estat força malmesa. Estem segurs que vindran visitants de tot Europa, i per descomptat de tota la Costa Brava. Serà positiu per a tota la zona.

En tots els sentis, sembla.

És un projecte totalment sostenible. Què hi ha més sostenible que plantar 15.000 arbres?

Si m’asseguren que trobar la sortida del laberint és impossible, estic interessat a portar-hi alguna gent.

[Riuen] Podem mirar de fer un altre laberint tan complicat que s’hi hagin de quedar a viure per sempre.