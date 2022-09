El periodista Jordi Martin continua investigant els draps bruts del jugador de futbol i empresari Gerard Piqué. Martin ha compartit per a tothom la notícia que l'esportista va ser infidel a Shakira el 2012 amb Bar Refaeli, la famosa model israeliana, ex de l'actor Leonardo DiCaprio. La notícia ha deixat anar una nova bomba i ha afegit més llenya a l'incendi que hi ha entre Piqué i Shakira, que van formalitzar la separació fa uns mesos després de noves infidelitats.

Shakira i Piqué, al límit per la custòdia dels seus fills L'artista colombiana ha quedat molt afectada per tots els fets que s'han precipitat després que es descobrissin les infidelitats de la parella. D'acord ara amb Jordi Martin, el jugador del FC Barcelona hauria estat infidel a la seva parella molt abans del que es pensava: el 2012. Això ja no canvia res, però sí que produeix més recels i aviva l'incendi dels darrers mesos. pic.twitter.com/I6d86SLcLs — Jordi Martin (@jmpaparazzo) 17 de septiembre de 2022 Aquestes darreres notícies s'uneixen a les terribles imatges que s'havien compartit fa uns dies als mitjans espanyols. En aquestes fotografies es pot veure Shakira i Piqué discutint a la coberta d'un vaixell durant unes vacances.