La revista Woman Madame Figaro, de l'editorial Prensa Ibérica, celebra en el número d'octubre el seu trentè aniversari amb una portada protagonitzada per tres tops espanyoles que, igual que la publicació, exemplifiquen el moment que viu la indústria de la moda.

Les tres escollides són Vanesa Lorenzo, la model que més portades de Woman ha protagonitzat des que va començar la seva carrera als 90, com la revista (i que encara segueix triomfant); Nuria Rothschild, representant de la nova generació de tops espanyoles que desfilen a les millors passarel·les de luxe de tot el món; i Pino Montesdeoca, que va ser descoberta per la moda fa només uns anys després d'una vida dedicada a la docència i que avui protagonitza campanyes i editorials amb la seva preciosa melena platejada, demostrant com el sistema s'ha tornat més divers i inclusiu.Noticias relacionadas

La revista, que a més inclou reportatges sobre Rosalía i Ana de Armas, arriba a aquest moment històric amb una salut excel·lent: Woman és líder en difusió al seu sector, el de les publicacions mensuals femenines d'alta gamma, amb 72.177 exemplars.

Els continguts de qualitat centrats en el luxe, la moda, la bellesa i els valors que marquen l'ADN de Prensa Ibérica (la sostenibilitat, la igualtat i la diversitat), han connectat amb una àmplia audiència que ens han permès expandir la marca Woman a través de l'univers digital, amb woman.es i les xarxes socials, i d'esdeveniments tan qualitatius com els Premis Woman o la primera desfilada celebrada per la revista el juliol d'aquest any a la seu del Diario de Ibiza.