Han passat gairebé quatre mesos des que Shakira i Gerard Piqué van anunciar que se separaven i emprenien camins diferents després de 12 anys de ‘Waka Waka (This time for Africa)’ –l’himne de ‘la Roja’–, amor i dos fills en comú. Està sent una de les ruptures més mediàtiques de l’any. S’ha dit molt des d’aleshores, però és la mateixa diva de Barranquilla la que ha trencat el seu silenci per parlar de com se sent i de com està afectant els seus fills la separació amb el futbolista del FC Barcelona. Ho ha fet en una entrevista a cor obert per a la revista ‘Elle’ Espanya. La cantant colombiana aporta detalls fins ara desconeguts de la seva relació amb l’esportista, que va conèixer durant el Mundial de Sud-àfrica. Allà va començar tot.

No obstant, ara assegura que es troba en «una dels moments més difícils i foscos» de la seva vida i que no hi ha un lloc on pugui amagar-se dels fotògrafs amb els seus fills, i destaca que, per a ella, escriure música és «com anar al psiquiatre», la seva «taula de nàufrag». «De vegades sento que tot això és un malson i que em despertaré en algun moment», assegura.

Sacrifici de la seva carrera

L’artista colombiana també ha parlat del que va suposar per a ella i per a la seva carrera la unió amb Piqué, de 35 anys i amb qui té dos fills, Milan, de 9 anys, i Sasha, de 7. Shakira recorda que la seva exparella «volia jugar a futbol i guanyar títols» i ella l’havia de recolzar. «O deixava el seu contracte amb el Barcelona i es mudava als EUA amb mi, on hi ha la meva carrera, o jo hauria de fer això al seu lloc. I així, un dels dos va haver de fer aquest esforç i aquest sacrifici. I ho vaig fer. Vaig posar la meva carrera en segon pla i vaig venir a Espanya, a recolzar-lo perquè pogués jugar a futbol i guanyar títols. I va ser un acte d’amor», confessa ara.

«Independentment de com van acabar les coses o com ens sentim el Gerard i jo com a exparella, ell és el pare dels meus fills. Tenim una feina per fer per a aquests dos nens increïbles, i tinc fe que descobrirem què és el millor per al seu futur i la solució justa per a tothom. I espero i agrairia que ens donessin l’espai per fer-ho en privat», afirma Shakira.

L’exparella es va retrobar al despatx de l’advocat del jugador, el 15 de setembre a Barcelona, per arribar a un acord sobre la seva separació. Però les negociacions es van trencar i Piqué va abandonar la reunió abans del previst. Pel que sembla, la part financera podria ser el principal escull per a l’entesa.

Persecució dels paparazzis

«No hi ha un lloc on pugui amagar-me dels fotògrafs amb els meus fills, excepte a casa meva. No podem fer un tomb pel parc com una família normal o anar a fer un gelat o qualsevol activitat sense que ens segueixin», lamenta la cantant, que va rebutjar l’acord que li oferia la Fiscalia de Barcelona per evitar ser jutjada per defraudar 14,5 milions d’euros a Hisenda i va decidir anar a judici per frau fiscal, ja que confia «plenament» en la seva innocència, considera que es tracta d’«una qüestió de principis».

«Fins i tot sense proves que recolzin aquestes afirmacions fictícies, han recorregut a una campanya de premsa lasciva per mirar d’influir en la gent i exercir pressió en els mitjans juntament amb l’amenaça de danys a la reputació per forçar acords de conciliació», denuncia.

Està sent una separació «increïblement difícil» també per als seus fills, al ser molt mediàtics. Per a la intèrpret de temes com ‘La bicicleta’ i ‘Te felicito’, Milan i Sasha són la seva gran prioritat i durant aquests mesos ha intentat mantenir-los al marge. «He mirat d’ocultar la situació davant els meus fills. Intento fer-ho i protegir-los, perquè és la meva missió número u en la vida. Però després senten coses a l’escola o es troben notícies desagradables i els afecta», ha compartit. En aquest sentit lamenta que no pot fer plans normals amb els nens sense ser fotografiats i que només a casa pot esquivar els flaixos.

Contra els fiscals espanyols

I afirma que «és ben sabut que les autoritats fiscals espanyoles fan això sovint no només amb persones conegudes» com ella (Cristiano Ronaldo, Neymar, Xabi Alonso i molts d’altres), «sinó que també passa injustament amb altres contribuents anònims».

Sobre la seva professió explica que per a ella escriure música és com anar al psiquiatre, «només que més barat» i que l’ajuda a guarir.

La parella, que mai va arribar a casar-se, va anunciar la seva separació el mes de juny passat. Ara enfoquen la seva vida separats i en direccions oposades: Piqué, amb una nova parella, la jove Clara Chía, i jugant i amb projectes a Espanya, mentre Shakira busca assentar-se a l’altre costat del bassal, a Miami