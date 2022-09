Paula Badosa està tenint un gran focus mediàtic sobre ella mateixa les últimes setmanes. En aquesta ocasió, no té tant a veure amb el tennis com amb la seva faceta a través de les xarxes socials. Fa escassos dies arrasava amb un twit en què assegurava que no guanyava "ni al parxís", cosa que el va fer rebre tot el suport de Twitter gràcies a la seva sinceritat davant del dolor de les seves últimes derrotes al món del tennis.

Ara, ha aconseguit una gran visibilitat donant la seva opinió sobre Shakira, en relació a l'entrevista que va concedir a la revista Elle en què se sincerava sobre grans aspectes de la seva vida. Entre altres: la ruptura amb Piqué, la seva situació amb Hisenda i els problemes de ser assetjats per la premsa. Shakira, sobre la seva separació de Piqué: «És un dels moments més foscos de la meva vida» D'aquesta manera, la tennista ha citat l'entrevista i ha assegurat que "ets pura força i inspiració, Shak". Eres pura fuerza e inspiración Shak @shakira ✨💖 — Paula Badosa (@paulabadosa) 22 de septiembre de 2022 Així, la catalana ha estat força clara a l'hora de mostrar la seva opinió sobre l'entrevista, mostrant-se molt pròxima a la visió de la vida que té la cantant de Barranquilla. Així, considera que és una autèntica inspiració per a ella, cosa que comparteix amb moltes dones i homes del panorama actual que es veuen reflectits en la senzillesa i la humilitat de la colombiana.