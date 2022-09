Les ‘Mamarazzis’ d’El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, són unes expertes a esbocinar les notícies del cor. Avui han tingut un gran repte: ajuntar les peces dels ‘cuores’ dels famosos que s’han trencat a trossos en els últims dies, que no han sigut pocs. «No hi havia ni un rumor d’una possible ruptura», han confessat Lorena Vázquez i Laura Fa sobre les banyes que Iñigo Onieva va posar a Tamara Falcó, la qual va sortir a la llum amb molta traïdoria 48 hores després d’anunciar el seu compromís. D'altra banda, el divorci de Laura Escanes i Risto Mejide després de set anys de relació. Respecte a aquesta última separació, la ‘influencer’ ja busca pis a Madrid amb la clara intenció de girar full al més aviat possible. Però... I si ja l’ha girat?

Hi ha afirmacions que asseguren que Escanes ja té un nou amic especial i que és un ‘coach’ d’‘El Desafío’, programa d’Antena 3 en què la ‘influencer’ participa en la tercera temporada. Des que va saltar la notícia del divorci, diumenge a la tarda, a diferència de Risto, l’ex de Mejide no s’ha pronunciat en públic. Però Fa és una de les poques periodistes que ha pogut parlar amb ella. «Informacions falses», diu la ‘influencer’ Escanes ha sortit al pas d’una presumpta infidelitat. Però quan els gossos lladren... alguna cosa senten. Perquè a les ‘Mamarazzis’ també els consta aquesta nova etapa de la ‘influencer’: han concretat que la relació amb el preparador físic s’hauria forjat al juny i que ara és el seu «màxim suport» durant la separació. La famosa no ha desmentit aquestes declaracions. De fet, ni s’ha mullat. Això sí, parla d’«informacions falses» i recorda que enmig de la separació hi ha una altra persona molt important: la filla que tenen en comú, la Roma, de dos anys. El divorci d’aquestes dues ‘celebrities’ està fent parlar molt, i Laura Fa i Lorena Vázquez no han volgut ser menys. Han descrit el comunicat de la separació com a «ben romàntic i conciliador». «La Laura ho fa des de l’optimisme perquè és qui ha pres la iniciativa. En canvi, el Risto es mostra trist, ja que ell és el ‘deixat’», ha manifestat Fa, que s’ha aventurat a dir que un dels detonants de la ruptura ha sigut la diferència d’edat entre tots dos. Respecte a les declaracions que va fer el publicista al programa ‘Todo es Mentira’, en el qual va afirmar que se sentia identificat amb Tamara Falcó, Fa tampoc s’ha tallat. «És ell solet qui decideix comparar-se amb la marquesa de Griñón», ha manifestat, amb referència a les presumptes insinuacions d’infidelitat que va fer cap a la seva ja exparella.