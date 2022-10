Piqué va viure una curiosa escena durant l'escalfament del partit que va enfrontar el FC Barcelona amb el Mallorca al 'Visit Mallorca Estadi'. El central va veure com durant els instants previs a l'enfrontament, va sonar 'Te felicito' de Shakira.

Per a qui no ho recordi, aquest tema és aquell que la cantant colombiana va llançar amb Rauw Alejandro i que molts van relacionar la seva lletra amb la situació sentimental de Shakira i Piqué. Especulació o no, la lletra és demolidora.

Molts diuen que va ser una tàctica del DJ de l'estadi per descentrar Piqué, que tornava a la titularitat després de molt de temps. Molta pressió per a Piqué, que ni es va immutar malgrat les rialles que va provocar la cançó entre l'afició illenca.

Saludo patriótico al que puso Te Felicito mientras calentaba Piqué pic.twitter.com/hDs7fDoFQ5 — Disfuncionario (@Paterpau) 2 de octubre de 2022

Piqué i Shakira segueixen endavant amb el seu procés de separació, un tema delicat per l'enorme quantitat de patrimoni que maneguen tots dos i per la custòdia dels fills. Molt s'ha especulat però tots dos ho estan portant amb discreció i sense sortides de to per més que la premsa rosa els busqui les pessigolles.

Al final tot va quedar en anècdota, Piqué va completar un gran matx i el Barça va marxar de Mallorca amb tres punts i el liderat de LaLiga.