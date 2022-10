Allà on va Rosalía crea expectació entre el públic i les xarxes socials. En una de les darreres actuacions que ha tingut dins del context de la seva gira Motomami World Tour hi ha hagut una escena que s'ha fet viral. Després del seu suport a Shakira i una petició de matrimoni a Toronto, l'artista s'ha tornat viral després de ser colpejada amb un ram de flors a la cara.

Tot va passar quan la catalana estava acabant una de les seves interpretacions. En posar la seva típica pose va rebre un impacte a la cara d'un objecte al principi no identificat. Semblava fins i tot un peluix, però al final es pot veure que era un ram de flors. La cara de Rosalía després de l'impacte és un poema. Perplexa pel que acaba de passar, al final s'ho pren bé, fent que llançava una fletxa des de la direcció cap on havia arribat el ram.

Anoche golpearon accidentalmente a @rosalia con un peluche que le lanzaron durante el #MOTOMAMITOUR en San Diego 🇺🇸



Por favor tengan cuidado, cuiden a Rosalía tal y como ella cuida de nosotros ❤️✨ pic.twitter.com/ncWH4aGN8m — ROSALÍA COLOMBIA 🇨🇴 (@ROSALIAC0LOMBIA) 3 de octubre de 2022

De ben segur la persona que va llançar el ram no volia colpejar directament la cantant, però així va ser. No hi va haver més fets ressenyables d'això. Va ser sense voler i ella s'ho va prendre força bé continuant amb l'espectacle. Els vídeos del que va passar es van viralitzar de seguida a totes les xarxes socials, especialment a Twitter.