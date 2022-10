Risto Mejide i Laura Escanes van trencar fa molt pocs dies després de set anys de relació, i el publicista, poc després, no va dubtar a dir al seu programa: "em sento molt identificat amb Tamara Falcó". Ell va intentar aclarir que no es referia a una possible infidelitat, sinó a l'exposició mediàtica a què s'havia sotmès, però la revista Lecturas va publicar ahir en exclusiva que Laura Escanes i Mr. Jagger són la nova parella de moda.

Qui és Mr. Jagger? La primera dada que necessites saber sobre Mr. Jagger és el seu nom real: aquest youtuber es diu Alberto Redondo Jiménez, i al món dels streamers és cada vegada més popular. Potser el recordes per haver participat a La velada del año 2 combatent contra el mateix David Bustamante, tot i que la seva carrera en el món de la fama arrenca més lluny. Té 29 anys i és de Madrid, i la metxa que hauria encès aquest amor es remuntaria al febrer. Mr. Jagger és molt amic d'Ibai Llanos (motiu pel qual va participar a La velada del año 2), tot i que no ha aconseguit la seva popularitat per ara, malgrat portar més anys en el món d'internet. Shakira estaria refent la seva vida amb aquest famós D'altra banda, Alberto es pot sentir orgullós de ser un dels streamer més atractius al panorama espanyol gràcies al seu 1,87 metres d'alçada i 90 quilos de pes: fa molt d'esport, i li agrada cuidar-se. A més, li encanten els tatuatges, passió que compartiria amb Laura Escanes i que els podria haver unit encara més. És Laura Escanes la seva primera parella mediàtica? Alguns mitjans l'han relacionat amb Amarna Miller, escriptora, actriu i productora de cinema per a adults, però mai no s'ha confirmat al 100% pel secretisme amb què tots dos han mantingut aquest assumpte.