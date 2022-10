«Estan sent dies intensos, complicats, no vull donar moltes explicacions. No crec que les hagi de donar», assegurava Laura Escanes en arribar a la gala dels premis Forbes Best Influencers 2022, celebrada dimecres passat, a l'Ambaixada d'Itàlia a Madrid. L'instagramera va acaparar tota l'atenció dels mitjans, ja que es troba en ple focus mediàtic per la seva separació matrimonial, primer, però també per la seva presumpta relació especial amb el youtuber Mr Jägger. En aquest cas, l'ordre sí que altera el producte i el quid de la qüestió rau a confirmar què va ser primer... si l'ou o la gallina. Les 'mamarazzis' ho tenim clar. La Laura ha hagut d'enfrontar-se, en menys de quinze dies, a diferents informacions que l'assenyalen com a culpable de la seva ruptura matrimonial.

Ni ho confirma ni ho desmenteix. La ja exparella de Risto Mejide només ha volgut deixar clar que ara no té parella, però, de moment, no ha desmentit si el tal Mr Jägger va ser més que un amic durant un temps, tal com ja hem explicat, segons ens informen les nostres fonts. «Em quedo amb les coses bones que he viscut amb ell (Risto). Som i serem una família, i això no es trencarà mai de la vida. L'estima, l'adoro i això serà sempre, tota la vida», sentenciava amb emoció la 'influencer'. Esperem que la cordialitat continuï regnant i no es facin realitat els nostres pitjors auguris. El temps ho dirà.

De moment, el Risto i la Laura segueixen sota el mateix sostre, mentre ella s'escarrassa a buscar nova vivenda per les zones més magnífiques de Madrid. Li desitgem molta sort. La convivència no ha de ser gens fàcil i ens consta que la tensió es palpa en l'ambient. Ens expliquen els seus pròxims que van intentar superar la profunda crisi provocada per l'aparició del tercer en discòrdia, però no va poder ser. Després de les vacances d'estiu, el Risto va ser qui va prendre la iniciativa i la determinació de separar-se.

Mr Jägger va aparèixer el 17 de gener a la vida de Laura Escanes. Malgrat que ja es coneixien a través de les xarxes socials, des de feia diversos mesos, no es van veure les cares per primera vegada fins aquell dia, quan se celebrava la gala d'uns premis a Barcelona. La parella d'amics virtuals van baixar a la terra i es van començar a conèixer més bé. Tant que, a l'abril, no ho van voler evitar i van tornar a trobar-se en públic. Aquesta vegada, la Laura va anar com a convidada al programa que Mr Jägger presenta ('Esto es un late', Prime Video).

El que va passar entre ells, només ells ho saben. Però el que sí que podem corroborar és que la naturalesa de la seva relació va pertorbar Risto Mejide quan va ser conscient de la seva existència i, en aquell moment, es va produir una crisi molt greu en el matrimoni. Les informacions que ens arriben a les 'mamarazzis' asseguren que el presumpte flirteig d'Escanes i Alberto Redondo Jiménez (el veritable nom de Mr Jägger) hauria durat només uns quants mesos, però, per més que la Laura i el Risto van intentar per tots els mitjans superar aquesta crisi, no n'han sigut capaços.

El cercle més pròxim del presentador assegura que està centrat en els seus projectes professionals i especialment il·lusionat amb la tornada del seu 'Chester'. Mediaset ja ha donat llum verda a la vuitena temporada del programa i el seu equip ja treballa a tota màquina en la nova entrega. «Si està tan trist i enfonsat com diuen, no ho demostra. En la seva feina està abocat al màxim i de bon humor», ens expliquen. La processó va per dins, sens dubte, però «la vida continua i no es mor ningú per amor», com declarava la mateixa Laura Escanes aquesta setmana davant els periodistes.

