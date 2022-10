La separació de Shakira i Gerard Piqué és un autèntic caos: no només no es posen d'acord en la custòdia dels fills. Tampoc aclareixen on viuran els seus petits, i semblen més centrats a pensar en el seu propi bé que no pas en el seu. I enmig d'aquesta tempesta mediàtica, la colombiana ha publicat un missatge sense receptor i tothom en parla.

Shakira, a través d'Instagram, ha escrit "tu no en vas tenir la culpa", i és clar, igual que després del seu últim èxit, Te felicito, els seus 76 milions de seguidors a l'aplicació han començat a llançar teories, apuntant la majoria a una possible indirecta cap a Gerard Piqué. Ara bé, potser hi ha alguna cosa més darrere d'aquesta frase tan enigmàtica? View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) Qui segueixi Shakira sabrà que fa uns quants mesos que l'artista treballa en un nou disc que veurà aviat la llum, i no seria estrany que aquesta publicació formi part d'una estratègia de màrqueting per augmentar les expectatives cap a l'àlbum. De tota manera, és impossible conèixer ara com ara l'objectiu real de la publicació, però si la colombiana volia tranquil·litat, amb aquesta publicació no ho ha aconseguit.