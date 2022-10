El cinema espanyol s'ha vist de bon matí sacsejat amb una notícia realment tràgica. Dimarts 4 d'octubre va morir en un accident de cotxe l'actriu de 28 anys Beatriz Álvarez-Guerra a prop de Cercedo-Cotobade, a Pontevedra. El cotxe va caure del pont de Loureiro mentre anava acompanyada del seu xicot de 24 anys que va resultar il·lès de l'accident.

Tots dos estaven de vacances i el noi ha estat detingut per no tenir carnet de conduir. Així, ha estat acusat d'un delicte contra la seguretat viària i per homicidi imprudent, tot i que posteriorment ha quedat en llibertat amb càrrecs. El cotxe va travessar la carretera i va caure al riu Almofrei, moment en què Beatriz va quedar atrapada morint ofegada.

Els veïns de la zona es van acostar i van intentar auxiliar la parella, ja que es van llançar al riu amb el clar objectiu de salvar-los la vida. Tot i això, no van poder fer res per salvar la noia.

L'actriu és coneguda pels seus papers en pel·lícules com "Los inocentes", "Todo al Rojo" o "El Tiempo". És una de les actrius revelació del moment i la seva pèrdua ha estat molt lamentada a tot el món de l'actuació i el cinema.