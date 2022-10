La voràgine que està vivint Laura Escanes és inassumible per a la majoria dels mortals. El focus mediàtic s'hi ha centrat de ple amb una conjunció d'interès per la seva vida i diverses fake news que estan fent que la seva ruptura amb Risto Mejide sigui encara més complicada. Així, recentment sortia la notícia sobre una possible relació amb el youtuber Mr. Jagger, cosa que la pròpia Laura va haver de desmentir.

Tot i això, finalment ha hagut de parlar clar en xarxes socials per desfogar-se. Així, des del llit, la Laura ha explicat les seves impressions i reflexions sobre el moment tan vital que està vivint: "Us explicaré una reflexió. Bé, més aviat una resposta que vaig donar als periodistes quan vaig estar a l'esdeveniment perquè vull que , si no ho recullen o el que sigui, ho sapigueu per mi també (...) Ningú t'ensenya a com gestionar una situació així, i si ja és difícil en qualsevol situació normal doncs això afegit a tota la pressió dels mitjans, l'opinió de la gent ho complica tot”.

Així, Laura Escanes no ha pogut tenir un dol normal en la ruptura amb Risto, sinó que se sent superada i no sap gestionar la situació perquè que hi hagi tanta gent entremig ho complica tot. Ara bé, ha volgut acabar la seva declaració amb un missatge optimista: "Intento fer-ho tan bé com puc, segurament m'equivocaré. No sé què espereu de mi, però segurament us decebré" sentenciava entre rialles.