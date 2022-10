«Està clar que podem utilitzar el cos com a eina per a estar bé»

Nazareth Castellanos acaba de publicar Neurociencia del cuerpo, on fa un viatge pel nostre cos per a descobrir l’impacte que té en les neurones. Acostar-se al cos per a conèixer la nostra psicologia

O sigui que tot, tot, tot, afecta el cervell? Absolutament tot. El cervell és un gran receptor del que passa a dins del cos. Del que passa a fora, ja ho sabíem. A més, és un receptor molt obedient. Obedient, a més? Fins ara crèiem que sabia el que passava al cos, però que no li importava. Ara sabem que, segons el que passi a l’organisme, el funcionament neuronal és d’una manera o altra. És tot un canvi de paradigma. Doncs no sembla que els cultiven el cos en excés, cultivin gaire el cervell. He, he, cuidar el cos és cuidar el cervell. Per tenir cura de la salut mental cal tenir-la de l’intestí, de la forma de respirar, de la postura en seure... Quina part del cos el meu cervell agrairà que cuidi més? La que més impacta sobre el cervell és el cor, però no hi tenim un accés directe. Si parlem d’un òrgan sobre el que tinguem responsabilitat, seria l’intestí. Influeix molt sobre el cervell, i depèn de nosaltres: dieta, exercici... Es refereix al cor com a múscul o com a font de sentiments? El cor no és només la bomba hidràulica que reparteix la sang al cos, té un paper important en com percebem el que passa. Si haig d’estar atent a tantes coses del cos, passarà el contrari: em tornaré boig. [Riu] El que passa és que treballem massa i no tenim temps per cuidar-nos. A qui li ho va a explicar... Hauríem d‘escoltar molt més el nostre cos, cuidar-lo. Tampoc no cal fer grans coses ni convertir-nos en ascetes. N’hi ha prou de tenir bons hàbits d’estil de vida. Si m’assec millor, pensaré millor? Doncs sí, i hi ha estudis que ho confirmen. La postura en seure influeix molt en la capacitat de memòria. Si estem mal asseguts, els recursos neuronals dedicats a la memòria són una mica més pobres. Recordem menys coses, i per postres, les que recordem són més negatives que positives. Allò de «quina postura tenim davant la vida» és literal. Si menjo més sa, seré més feliç? Encara que sembli superficial, és així. Està més que demostrat que la dieta influeix en els mecanismes neuronals de les emocions. A Austràlia van fer un estudi que demostra que els nens que mengen regularment menjar escombraria -processats, brioxeiria industrial, begudes ensucrades...- tenen pitjor gestió de les emocions, són menys sociables, tenen més enrabiades... Hi ha una relació molt estreta entre dieta i psicologia. Em sorprèn el que ha escrit sobre els gestos facials, aparentment innocus. El cervell està representat en tot el cos, primer es pensava que a escala: si l’esquena és grossa, volia dir que estava molt representada al cervell. Doncs ara sabem que no és així. Hi ha parts del cos més importants, per al cervell. Entre elles, les mans i la cara. De manera que el cervell està processant els meus gestos facials. De quina manera? Si el meu gest facial és enfadat -que no vol dir que estigui enfadat de debò-, el cervell interpreta que estic malament. I efectivament, et vas sentint pitjor. És bidireccional. No és que la gent feliç sigui més alegre, sinó que la gent alegre és més feliç? Les dues coses, està clar que podem utilitzar el cos com a eina per a estar bé.