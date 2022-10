Retirat del futbol amb 41 anys, Iker Casillas té des de llavors una gran activitat a les xarxes socials, sobretot a Twitter. Aquí l'exporter ha protagonitzat més d'una polèmica pels seus tuits. L'últim va ser fa uns dies quan va afirmar amb rotunditat (encara que semblava una broma evident) que era “gai” i que volia que el respectessin.

Per aquest comentari, de 11 milions de seguidors, l'exjugador del Reial Madrid va passar a tenir 9 milions en poques hores.

Després que la broma es tornés viral i ofengués centenars de milers de persones va esborrar el tuit i va demanar perdó a tothom. Ara, tot just un dia després ha publicat un tuit on deia que “Toca viatge lluny”. Al costat del tuit publicava una imatge amb una maleta i diferents estris. Ningú sap on viatjarà i per quin motiu. La piulada ja suma més de 73.000 m'agrades i la barbaritat de 1.000 retuits.

Per descomptat la gent no oblida la seva broma anterior i el tuit té més de 1.500 citats ironitzant per què se'n va. Així mateix, els usuaris també han rigut sobre el seu suposat hackeig.