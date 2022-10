L'actriu britànica Angela Lansbury, protagonista de l'emblemàtica sèrie 'S'ha escrit un crim' i de pel·lícules com 'Gaslight' o 'El retrat de Dorian Gray', va morir aquest dimarts als 96 anys d'edat a Los Angeles (EUA).

La seva defunció es produeix quan faltaven cinc dies perquè complís 97 anys, va recordar la seva família en un comunicat difós per la revista People.

Tot i que Lansbury es va convertir en un rostre conegut de la pantalla petita per encarnar a la novel·lista Jessica Fletcher a 'S'ha escrit un crim', l'actriu va estar nominada fins a tres ocasions a l'Óscar per papers de repartiment -'Gaslight' o 'El retrat de Dorian Gray', 'The Manchurian Candidate'- i va aconseguir una estatueta honorífica el 2013, concedida per l'Acadèmia de Hollywood.