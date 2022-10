Lana Rhoades és una coneguda actriu porno que en el passat va reflexionar sobre la indústria per la qual ha treballat durant un any, i que va abandonar per centrar-se a OnlyFans: "vaig patir atacs de pànic, depressió i tendències suïcides". Ara torna a ser notícia, però en aquesta ocasió per una cosa completament diferent: acusa una estrella de l'NBA de ser el pare del seu fill, encara que per ara, manté el nom en secret.

"Juro per Déu que vaig pensar que els jugadors de la NBA eren homes bons. Però li vaig dir que estava embarassada i em va enviar a la merda", va assegurar a través de TikTok. Una revelació greu que deixaria el seu fill sense pare reconegut, però els seguidors de l'actriu porno no ho permetrien, i no van trigar a trobar un possible candidat. Blake Griffin, algo que opinar al respecto?? pic.twitter.com/TjN6eBjt4r — Pasionbaloncesto (@pasionbaloncest) 3 de octubre de 2022 Buscant fotografies del nadó i de molts jugadors de la NBA de quan eren petits, van trobar evidents semblances entre el nen i Blake Griffin. Si observes les imatges, potser tu també podràs treure la teva pròpia conclusió, però ara com ara, ni Lana Rhoades ni Blake Griffin s'han pronunciat.