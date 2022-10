Una sessió d'striptease en una residència de gent gran acaba amb una dona patint un infart

Nadia Cartagena és una influencer de Cartagena de Indias, Colòmbia. Allà, ha tingut una perillosa idea que s'ha tornat molt polèmica: fer una festa eròtica en un geriàtric de la seva ciutat. La història s'ha saldat amb una dona gran infartada.

A les imatges que la mateixa influencer ha difós es pot veure diversos ballarins eròtics, mentre que alguns avis menjaven i gaudien dels balls sensuals dels experts en aquest tipus de danses tal com explica el diari El Heraldo de Colòmbia.

“Avui he fet una festa eròtica per a gent d'edat avançada i m'he endut l'ensurt més gran de la meva vida, perquè no esperava que passés el que ha passat i la veritat és que ho sento molt, només volia brindar-los una estona de diversió i no m'esperava aquesta situació, així que jo vull que vostès opinin sobre la situació”, assegurava la influencer plorant.

Això ha generat una gran polèmica al país, on molts asseguren que no era el tipus de festa que s'hauria d'haver celebrat: "Nadia, et vas passar, està bé que facis una festa amb gent gran, però d'aquesta temàtica, no".