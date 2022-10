Tom Cruise no ha tingut més remei que contractar finalment guardaespatlles, ja que ha rebut amenaces de mort per part d'un extreballador que participava a les seves pel·lícules. Tant ell com el director de cinema Christopher McQuarrie s'hi han vist obligats per part de les "Protestes furioses" i el "temor a noves represàlies" que han viscut per part d'un productor d'acrobàcies.

Segons aquesta mateixa font recollida pel diari The Sun, el rodatge de la pel·lícula està envoltada d'un gran nivell de seguretat per por que hi pugui haver algun problema relacionat amb la seguretat de tots dos. Tant el director com Cruise han estat treballant conjuntament en més de mitja desena de pel·lícules, ja que és un tàndem molt reeixit pel que fa al cinema d'acció. Mentrestant, l'extreballador que els ha denunciat assegura que hi ha oligarques russos darrere del finançament d'aquestes pel·lícules.