El metge Jesús Candel, més conegut com a 'Spiriman', va morir aquest dijous als 46 anys després de no superar el càncer de pulmó que patia. El professional va anunciar l'agost de 2020 que patia aquesta malaltia en un estadi molt avançat i amb metàstasi. El febrer de 2021 va anunciar que havia superat el càncer. No obstant això, va recaure al juny d'aquest any i cinc mesos després va anunciar que hauria d'afrontar un dur procés de quimioteràpia.

El metge granadí va liderar la lluita contra les retallades en la sanitat pública a Andalusia, però es va fer famós en les xarxes socials pels seus vídeos i explicacions sobre la covid i la pandèmia, juntament amb els seus contundents discursos sanitaris i reflexions sobre la seva vida. Respecte al càncer que ha posat fi a la seva vida, va afirmar el mes de novembre passat: «El càncer de pulmó que pateixo des de fa més d'un any és molt agressiu i em va atacar durament amb múltiples metàstasis per tot el meu cos, a les quals vaig anar vencent a poc a poc. Ara ha tornat amb força i es torna a estendre», va indicar. El metge granadí va morir en la localitat andalusa de Albolote, ha avançat l''Ideal de Granada'. El funeral de 'Spiriman' se celebrarà aquest dissabte 15 d'octubre a les 11 hores en el tanatori de Granada.