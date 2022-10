Jorge Javier Vázquez no oblidarà mai el 2022, un any en què va patir mal d'altura al Perú, va passar la COVID-19, li van detectar un virus que continua sense ser identificat, i ara, li comuniquen que pateix una malaltia molt molesta per la qual haurà de dormir la resta de la vida connectat a una màquina: apnea de son.

El presentador de Sálvame, afectat pels comentaris d'espectadores que afirmen que el seu estat de salut és visiblement pitjor que el d'anys enrere, expressa al seu bloc de la revista Lecturas què li passa: "Des d'Àfrica porto embarassat de nou mesos . Desconec la raó, però prometo que ho estic posant tot de la meva part per recuperar aquesta figura meva que tants sospirs d'admiració aixeca. Ara com ara m'han diagnosticat apnea severa, per la qual cosa hauré de dormir amb maquineta. Ho celebro". Si bé l'apnea del son és una malaltia comuna, es tracta d'un trastorn que pot arribar a ser greu perquè durant la nit la respiració s'atura i torna a començar repetides vegades. Quin és el tractament habitual? Estar connectat a aquesta maquineta que ell mateix ha esmentat a través d'una màscara especial que es col·loca sobre la boca i el nas, i que aconsegueix mantenir les vies respiratòries obertes en afegir pressió a l'aire que es respira.