Després de la «bomba» que pocs s'esperaven de la ruptura de Risto Mejide i Laura Escanes, moltes hipòtesis i exclusives han anat acaparant els mitjans de comunicació i les xarxes socials. Les 'Mamarazzis' ja van avançar que hi havia una tercera persona que va poder dividir la parella, el 'youtuber' Mr. Jägger, en una relació extramatrimonial amb Escanes i, tot i que la 'influencer' no ha volgut confirmar si està en una relació amb l''streamer' o no, el seu exmarit Risto Mejide està obert a l'amor una altra vegada.

Mejide s'ha registrat en una 'app' de cites anomenada Raya, segons ha revelat la revista 'Semana'. Es tracta d'una espècie de Tinder però únicament per a milionaris i famosos. I la biografia del seu perfil és la següent: «Si no soc extraordinàriament guapo és perquè hi ha massa llum. La gent em coneix. Jo no».

¿Com és l''app'?

L'aplicació de cites és exclusiva i poca gent hi té accés. Segons 'The Objective', només s'accepten el 8% de les sol·licituds rebudes i els filtres que s'han de passar per entrar-hi són bastant més estrictes que qualsevol altra plataforma com Tinder o Badoo, per exemple. Un dels requisits és tenir un compte verificat d'Instagram per poder associar-lo.

Dins dels paràmetres d'exclusivitat de l''app' hi ha la prohibició de fer captures de pantalla o que es divulguin converses que s'han produït en aquesta aplicació. És una plataforma de pagament que costa 107,99 euros en la seva versió estàndard i 299,99 en la versió 'premium'.

Famosos que s'han unit a Raya

Molts famosos han format part –o encara formen part– de l'aplicació. Entre ells hi ha Paz Padilla –s'hi va obrir un compte quan es va quedar viuda–, Cara Delevigne, Joe Jonas i Trevor Noah, entre altres rostres famosos.

Ben Affleck s'hi va obrir un perfil després de separar-se d'Ana de Armas i abans de començar amb Jennifer Lopez. La cantant Demi Lovato va fer el mateix després d'un fracàs amorós. D'altra banda, també es va dir que Íñigo Onieva es podia haver inscrit en l''app' mentre tenia una relació amb Tamara Falcó.