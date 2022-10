«A la Constitució se li hauria de passar el ribot»

Martí Gironell presenta avui a la Casa de Cultura de Girona (19h) «El fabricant de records», novel·la amb què va guanyar el darrer premi Prudenci Bertrana, en la qual relata l’apassionant història del fotògraf ambulant Valentí Fargnoli

Una fotografia val més que mil paraules que vostè pugui escriure?

El repte era majúscul, per això el tenia entre cella i cella. Volia capgirar el tòpic i explicar un piló d’imatges, però haig de claudicar: mai les paraules superaran les imatges, i menys les de Fargnoli.

Ell fabricava records, i vostè?

També intento fabricar records. M’agradaria passar a la història precisament quan algú que explicava històries, que les feia viure.

Ja està pensant a passar a la història, Gironell?

He, he, no és que pretengui passar la història, és que hem de ser conscients que la vida se’ns pot acabar en qualsevol moment. I és important que l’empremta que anem deixant, ens honori una mica.

Avui tots som fotògrafs ambulants?

Per desgràcia, sí, amb el mòbil el filtre tots ens creiem un Robert Capa o un Fargnoli. I hi estem a anys llum. En Fargnoli, amb aquelles plaques, tenia només sis intents i feia les obres d‘art que feia. Nosaltres al que podem aspirar és a guardar els records de la manera més digna possible i que no se’ns facin malbé.

Quina és l’última foto que ha fet?

Ahir, en una presentació del llibre. Precisament per fer veure al públic que aquestes fotos que fem, ni les guardem ni les classifiquem. Aquells fotògrafs com en Fargnoli sí que ho feien, eren notaris, aixecaven acta del que veien.

Què tenen les persones anònimes, que eren les que retratava Fargnoli?

Prefereixo dir-ne desconegudes, que ens interpel·len des de cent anys enrere. Crec que pretenia fer-nos-les conegudes. Un les veu en una foto i diu: anem-les a conèixer. Jo em pregunto què ens podrien explicar aquestes persones que, retratades per en Fargnoli, fa cent anys que ens miren. Crec que ell s’hi acostava per conèixer-los. És una qualitat que avui hem perdut, tot ho fem de pressa, no ens aturem a voler conèixer.

El que vostè escriu és ficció o realitat?

Està a cavall entre la ficció i la realitat, però ja deia Umberto Eco que la ficció és la millor eina per entendre la realitat. A partir de la documentació, explico una història versemblant.

Com la presumpta relació de Fargnoli amb Mateo Morral, l’anarquista que va atemptar contra Alfons XIII?

Bé, és plausible. Fargnoli anava a la biblioteca on treballava Morral. A més, era un dels fotògrafs del casament i mai va publicar cap foto de l’atemptat. I per què quinze dies després de la bomba, marxa a l’Argentina i s’hi està dos anys? La literatura permet reinterpretar aquests fets i que siguin els lectors els que jutgin.

Vostè presenta els llibres a la resta d’Espanya: com veuen als catalans?

Fa poc he estat a Madrid, i no noto res contra els catalans. I això que al llibre hi ha un anarquista català atemptant contra el rei (riu). Com a molt, algun mitjà em pregunta com està el procés.

I com està?

No sabem on està.

No ho saben ni els que el van idear.

Per això a Madrid responc que no ho sabem (riu).

D’en Fargnoli no en deuen saber res ni a Madrid ni enlloc, fora de Girona.

És un desconegut. El que intento és reivindicar la història de tots els fotògrafs ambulants. N’hi va haver d’altres com ell. Anava en bicicleta, amb la càmera i el trípode a coll, i amb tres decorats per si havia de muntar un photo call. Eren artesans de la imatge i de la història.

Avui [el dia que fem l’entrevista] és 12 d’octubre. I vostè va néixer un 6 de desembre, deu ser constitucionalista.

(Riallada) El pont de desembre el celebro sempre, no tant per la Constitució sinó pel meu aniversari. Ara bé, m’agrada entendre la història, saber què va passar, i algunes coses dius: no crec que hi hagi gaires motius de celebració.

Parla del 12 d’octubre o del 6 de desembre?

Veus la sagnia que es va fer a Amèrica i penses que si els alemanys van demanar perdó, també podríem nosaltres. I la Constitució convindria reinterpretar-la i refer-la, se li hauria de passar el ribot.