De vegades tenen lloc esdeveniments que són realment difícils de descriure sense que sonin com una mentida. Afortunadament aquesta vegada hi ha un vídeo per recolzar la versió. A la Regió de Múrcia, un home li ha demanat la mà a la seva parella. Cosa que no seria realment estranya si no fos perquè acabava de sortir d'un taüt vestit de Darth Vader.

Al principi tocaven l'arxiconeguda "Marxa Fúnebre", però quan el senyor sith va sortir del taüt, va començar a sonar la "Marxa Imperial". És clar que l'home va estar meditant la millor manera de fer-ho durant força temps. L'home no les tenia totes durant la petició de mà. De fet, en un moment agafa una pancarta on es pot llegir "Espero que em digui que no", mentre feia una mena de ball al voltant de la gent que s'amuntegava curiosa davant l'estranya escena que estaven vivint. En Murcia, un hombre le ha pedido matrimonio a su chica saliendo de un ataúd vestido de Darth Vader pic.twitter.com/aELyeH138O — ceciarmy (@ceciarmy) 15 de octubre de 2022 Tot i que podria semblar sorprenent, la seva parella li va dir que sí. Cosa que es pot veure al final del vídeo, quan surten tots dos ballant sobre un petit camió al ritme de l'orquestra que acompanyava el seu futur marit.