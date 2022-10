¡Va arribar el moment! Després de diversos dies escalfant motors amb petites pinzellades de la seva nova cançó a les seves xarxes socials, aquest dimecres per fi hem pogut escoltar al complet ‘Monotonía’, l’últim hit de Shakira. Una col·laboració de luxe amb un dels artistes del moment, Ozuna, que podria estar dedicada a Gerard Piqué.

Malgrat que la colombiana no confirma ni desmenteix que la lletra d’aquesta batxata sigui autobiogràfica i parli de la seva separació del futbolista, el cert és que és una mica inevitable de pensar a l’escoltar parts de la cançó com «no fue culpa tuya... ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía» o «nunca dije nada, pero me dolía... Ya sabía que esto pasaría».

Així, a més de revelar que la ‘culpable’ de la seva ruptura amb Piqué després d’una dècada d’amor i dos fills en comú va ser la «monotonia», Shakira també llança algun dard al seu ex, a l’assegurar que «de repente ya no eras el mismo, Me dejaste por tu narcisismo, Te olvidaste de lo que un día fuimos».

A cor obert –i mai més ben dit perquè al videoclip de la cançó es veu com l’hi trepitgen mentre s’esllangueix a terra– la cantant deixa clar que en la seva relació ella va donar «més» que el futbolista: «Tú distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, Pero sí sé que di más que tú».

I per a la nostra sorpresa, Shakira confessa que «aquest amor no ha mort» tot i que, sí que avisa, «está delirando ya y de lo que había ya no hay na». «Te lo digo con sinceridad, Mejor que esto se acabe ya, ya, ya, ya... Que yo te quiero, Pero yo me quiero más a mí...» acaba, en el que sembla una declaració d’intencions per part de l’artista de girar full i oblidar una vegada per sempre Piqué.

Sens dubte, una lletra que farà parlar molt, que supera la de ‘Te felicito’ –en la qual també parlava de la seva ruptura amb el futbolista al ritme de «por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso»– i sobre la qual Shakira guarda silenci, deixant en l’aire si ‘Monotonía’ és un missatge per a Gerard.