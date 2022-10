«A la vida real hi ha més ‘Sebastians’ que ‘Manelics’»

Jordi Ferragut, d’Arbúcies, és l’únic gironí que participa en la versió de Terra Baixa sortida del programa de TV3 El Llop, que ha transformat actors amateurs en una companyia professional. La versió dirigida per Àngel Llàtzer de l’obra de Guimerà, arriba diumenge a l‘Espai Ter de Torroella de Montgrí, abans de fer-ho a Figueres i a Girona el mes de novembre.

S’imaginava d’actor professional?

De cap manera, tota la vida m’he dedicat al teatre, m’agrada molt, però no havia pensat fer el salt al món professional.

I menys a la seva edat, potser.

He, he, exacte, a 57 anys. Ho considero com un premi a tota la vida dedicada al teatre. La vida me la guanyo fent de comercial d’una empresa de contenidors d’aquí, del poble.

Ho pot compaginar?

Ara no hi ha problema, hem acabat els assajos i tinc ocupats només els caps de setmana, amb les representacions. Però durant aquelles vuit setmanes d’assajos a inicis d’any, era molt complicat. Vaig necessitar la col·laboració del soci de l’empresa. I de la família.

La família ha entès bé que als 57 anys es dediqués al teatre?

Els ha encantat, els meus fills són els que em van fer apuntar al càsting, jo no volia, els deia «no home, això ja ho tenen tot lligat, és de mentida». Però va insistir i e van engrescar a tirar endavant. A partir d‘aquí, la meva dona contentíssima, la meva filla em va fer el vídeo de presentació al programa.... És una cosa maca que ens està passant.

Potser el volien lluny de casa...

(Riallada) De fet, ja amb el teatre amateur anava sempre amunt i avall.

Quan va començar?

A set o vuit anys, a Arbúcies. Una obra a l’any, o així. Amb el temps, quan ja tenia cap a vint anys, anava fent més bolos. Llavors em van dir de fer de director d’algunes companyies d’aficionats, i també vaig acceptar. Després vaig començar a col·laborar en teatre a altres pobles de la zona... Sempre he estat molt embolicat amb el teatre.

Ha anat a classes d’interpretació?

No, m’han format els directors que he anat tenint, que en sabien molt. L’únic que he fet, ja de gran, ha sigut algun curs de direcció teatral.

Quina és la diferència més gran que ha trobat entre el teatre amateur i el professional?

Hi ha una diferencia gran en el ritme, tot passa més de pressa en el professional, has de saber molt bé el que ha de venir, tenir-ho molt mecanitzat saber-te el paper perfectament, perquè no pot fallar res. Tot ha de quadrar. Al teatre amateur hi ha més marge per a tot, el ritme és diferent. A més a més, disposes de grans il·luminadors, gent de vestuari, maquilladors, etc. Tot és gent que hi entén molt.

A la vida real hi ha més Sebastians o Manelics?

A la vida real hi ha força més Sebastians, n’hi ha molts. Però jo he tingut la sort de trobar més Manelics.

Què mostra Terra Baixa del caràcter dels catalans?

Que si ens deixem portar pel cor i no pel cap, podem ser capaços de matar llops.

I de la societat en general?

Aquesta versió d’Àngel Llàtzer, situada en l’època contemporània, mostra que hi ha problemes que continuen sense resoldre’s, com el masclisme i l’abús de poder, entre d’altres.

El sexe mou el món?

El sexe mou el món, sí. Els diners també el mouen, però el sexe, força. Realment el sexe és el que mana sovint el cervell de les persones.

Vostè fa de Tomàs, aquell home que estima en Manelic i, com que creu que el seu matrimoni es de debò, ajuda que es celebri. Hi ha molts matrimonis de mentida?

Potser no hi ha molts matrimonis de mentida, el que passa és que hi ha molts matrimonis que es desencisen mot aviat. Són de debò en el moment que es celebra, però aviat la gent busca altres coses que fan que allò que era de debò, es transformi en una mentida.

Ha mort mai el llop?

He, he (pensa). No. Mai he sigut gaire bo per a matar llops. Alguna vegada de pensament sí, que hauria desitjat la mort d’algun llop, però al final m’he arronsat en el moment més important (riu).