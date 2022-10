El programa Fiesta ha deixat anar la bomba. Des de fa uns mesos, Gerard Piqué es va separar de Shakira i va trobar de nou l’amor en Clara Chía, una noia que sembla que és la nova il·lusió del futbolista.

Fa dies que Shakira publica enigmàtics missatges a les xarxes socials que han desfermat la bogeria entre els seus seguidors. Frases que ha anat compartint amb comptagotes sense donar cap tipus d’explicació i que molts han interpretat com a dards directes a Gerard Piqué, amb qui continua sense arribar a un acord de separació cinc mesos després de la seva mediàtica ruptura: «‘No fue culpa tuya...’»; «‘Ni tampoco mía’»; «‘Fue culpa de la motononía’»; «‘Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría’». La guinda a aquesta successió de missatges que han revolucionat Twitter... un vídeo en el qual es veu un cor trepitjat a terra per un home.

A última hora d’aquest diumenge, la colombiana tornava a Barcelona amb els seus fills i amb el seu germà Tonino. Amb ‘look’ esportiu –samarreta amb missatge de Balenciaga, gorra i ulleres de sol– Shakira va lluir el millor dels seus somriures, evitant, però, pronunciar-se sobre els enigmàtics missatges que ha compartit a les xarxes socials. La cantant es va desfer en gestos d'amor tant amb Milan com amb Sasha, a qui va abraçar de manera afectuosa, molt pendent que la presència de les càmeres a l’estació de l’AVE no afectés els seus petits, desconcertats per l’expectació mediàtica que desperta la seva mare a cada pas.

I, també aquest diumenge, Fiesta ha deixat anar l’exclusiva. Segons fonts molt pròximes del futbolista, Piqué hauria dit als seus companys d’empresa que vol ser pare de nou i que estaria disposat a tenir un fill amb Clara Chía el 2023.