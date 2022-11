Gerard Piqué va anunciar la seva retirada del futbol com només ell sap fer-ho: en gran. Un anunci inesperat i un vídeo emotiu van servir d'avís per al punt final d'una llegendària carrera futbolística.

El central català ha viscut uns mesos complicats tant a nivell professional (el seu rendiment va anar minvant de manera brusca) com a nivell personal. La seva ruptura amb la mare dels seus fills i companya ha estat motiu, durant mesos, de tota mena d'informacions i fake news.

El procés de separació del jugador es veia condicionat per la poca conciliadora vida familiar, cosa que a partir d'ara canviarà. Un dels punts més a tenir en compte és la custòdia dels fills.

Un dels esdeveniments més rumorejats en els darrers mesos és la intenció de Shakira d'anar a viure a Miami. Piqué, que està refent la seva vida amb Clara Chía, tindria més complicat veure els nens, cosa que que amb la seva retirada se solucionaria en part aquest problema.

Sigui com sigui, el que es desprèn del procés de separació és que és en bons termes. Per això té vital importància la decisió ja que Piqué a partir d'ara tindrà molt més temps lliure tant per als negocis com per a la família.