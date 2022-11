«Tot va molt bé, millor del que esperàvem», ha dit aquest divendres Alejandro Romero, el pare de l’Oliver, el nen de dos anys i mig operat d’un tumor cerebral molt agressiu fa dos dies a l’Hospital Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat. La família, d’origen andalús i resident a Cancún (Mèxic), va volar la setmana passada a Barcelona des d’Amèrica per poder tractar el petit, ja que al seu país de residència no li donaven esperances.

Dimecres l’equip mèdic de Sant Joan de Déu va extirpar més del 90% del tumor cerebral de l’Oliver en una operació que va durar més de 10 hores. Prèviament, divendres de la setmana passada, el nen havia sigut intervingut per tractar-li la hidrocefàlia que patia a causa del tumor. «Oliver està molt bé, despert, molt reactiu. Es mou, parla una miqueta i ens reconeix», ha explicat Romero als mitjans de comunicació des de la plaça de l’hospital.

Tant el pare com la mare estan esperant que el nen, que segueix a l’UCI, sigui traslladat aviat a planta. «Tant de bo sigui avui», ha dit Romero. Creu que serà en les «pròximes hores» o els «pròxims dies». «Estic supercontent de moment, l’operació ha anat genial i estem esperant a veure què ens diuen d’Oncologia. Tant de bo ens donin les millors notícies». Després de la intervenció, l’hospital ha començat l’estudi molecular del tumor, els resultats del qual permetran dissenyar el tractament oncològic més adequat.

Finalment, el pare ha tingut paraules d’agraïment per a tot l’equip mèdic de l’hospital. «És espectacular», ha dit. «Cada persona ens tracta genial i crec que tracten així a tothom», ha assegurat. L’Oliver va viatjar a Barcelona després que els metges de Cancún li diguessin que el tumor no era tractable i no donessin esperances a la família. Els pares van consultar amb diferents especialistes, que els van recomanar trucar a Sant Joan de Déu, i l’hospital català va acceptar tractar el menor. Un empresari anònim va pagar l’avió medicalitzat que el nen necessitava per poder volar a Barcelona. Va costar 200.000 euros.