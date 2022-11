La mort d'Aaron Carter als 34 anys continua generant multitud de missatges de record i lament a totes les parts del món. A part de les paraules de Hilary Duff, la seva exparella sentimental, Nick Carter també ha volgut recordar al seu germà mort amb una publicació en la qual ha pujat diverses fotografies al seu costat: "El meu cor està trencat. Encara que el meu germà i jo hem tingut una relació complicada, el meu amor per ell mai s'ha esvaït"

"Sempre m'he aferrat a l'esperança que, d'alguna manera, algun dia volgués caminar per un camí saludable i, finalment, trobar l'ajuda que tant necessitava. A vegades volem culpar a algú o alguna cosa per una pèrdua, però la veritat és que l'addicció i la malaltia mental són els veritables dolents aquí", contínua el cantant en aquesta publicació, que acumula més de 841.000 'm'agrades'.

L'artista també ha emocionat a l'hora de parlar del dolor que sent i que cap persona podrà imaginar: "Trobaré a faltar el meu germà més del que ningú mai sabrà. T'estimo Chizz. Ara finalment pots tenir la pau que mai vas poder trobar aquí a la terra... T'estimo germanet".

Aquestes paraules s'uneixen a les de Hilary Duff, protagonista de 'Lizzie McGuire' i la seva exparella, que s'ha acomiadat de l'artista a través d'una post que va pujar a última hora d'aquest dissabte en el seu perfil d'Instagram: "Per a Aaron, lamento profundament que la vida hagi estat tan dura per a tu i que hagis hagut de lluitar enfront de tothom".

"Tenies un encant absolutament efervescent... El meu jo adolescent t'estimava profundament. Mano amor a la seva família en aquest moment. Descansa tranquil", va afirmar l'actriu i cantant en aquesta publicació, que supera els 1.168.000 'm'agrades'.

Declarat públicament com a bisexual l'any 2017, l'actor i cantant va mantenir una espècie de triangle sentimental amb Hilary Duff i Lindsay Lohan, enemigues íntimes declarades des de llavors. De moment, aquesta última no ha publicat cap missatge de condol.

Cal recordar que Carter va morir aquest dissabte als 34 anys d'edat per causes encara desconegudes, segons ha informat el mitjà estatunidenc TMZ. El cos de l'artista i germà de Leslie i Nick Carter, integrant del grup BackStreet Boys, va ser trobat aquest dissabte a casa seva, a Lancaster (Califòrnia).

A més de ser el germà d'un dels membres de la banda juvenil més popular de la música, Aaron va saltar a la fama a la fi de la dècada de 1990 com a cantant pop, llançant quatre àlbums d'estudi. El primer d'ells es va publicar el 1997 quan només tenia 9 anys, que porta com a títol el seu propi nom, arribant a ser teloner de Britney Spears en els seus concerts.

A part del món de la música, Carter també ha tingut una àmplia trajectòria en el món de la televisió i les sèries. El cantant va participar en sèries com 'Lizzie McGuire', 'Sabrina, coses de bruixes' i '7th Heaven', a més de protagonitzar 'House of Carters', el seu propi reality amb el seu germà Nick, i va participar a la temporada 9 de la versió americana de 'Dancing With The Stars' a ABC.