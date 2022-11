Fa anys que Snoop Dogg parla amb absoluta naturalitat sobre els seus hàbits de consum relacionats amb la marihuana, intentant normalitzar una addició que és més que evident. El raper fins i tot va confessar haver-se fumat un porro en una visita a la Casa Blanca, desencadenant tota mena de comentaris a favor i en contra. En aquest cas, l'artista ha decidit desmentir les declaracions d'una empleada que el van deixar en molt mal lloc.

Renegade Piranha, una coneguda treballadora de Snoop Dogg que l'ajuda a fabricar els porros, va assegurar al podcast The Rewiew que el seu cap ha fumat més de 450.000 al llarg de tota la seva vida: "faig aproximadament mitja lliura al dia (226 grams) , fet que suposa entre 75 i 150 porros". L'experta en marihuana també treballa per a Kid Cudi o Bell, per la qual cosa és coneixedora del sector.

En un intent de desacreditar Renegade Piranha, el raper ha publicat un vídeo en què comparteix les burilles dels porros que s'ha fumat "durant tot un dia de feina": nou burilles que conviden a pensar que aquesta seria la mitjana de porros que fuma cada jornada Snoop Dogg.