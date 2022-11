Després de vuit anys, Shakira deixarà de viure a Barcelona i s’instal·larà a Miami amb els seus dos fills, Milan i Sasha, l’any que ve. La decisió respon al desig de l’artista i de Gerard Piqué de prioritzar el benestar dels petits, mentre facilita les responsabilitats professionals de la colombiana, segons confirmen fonts del seu entorn sobre el procés de separació de la parella.

Shakira i el seu equip legal es mostren molt satisfets del pacte assolit després de diversos mesos de negociació amb els advocats de l’encara jugador del Barça. Miami era fins ara la segona residència de l’artista i on viu la seva família materna des de fa anys.

Els detalls de l’acord s’estan acabant de perfilar per part dels dos equips legals, que aquest dilluns van mantenir una maratoniana i intensa reunió de prop de 12 hores al domicili familiar on van viure tots dos, a Esplugues de Llobregat, i que va concloure entorn de les 00.30 hores d’aquest dimarts. El futbolista va assistir a la reunió, a la qual va arribar per un accés lateral, passant inadvertit per a la premsa present al lloc.