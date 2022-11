Ara que tenim accés al comunicat de Piqué i Shakira sobre el seu acord de divorci, és el moment perfecte per parlar sobre les condicions de la custòdia de Sasha i Milan, els dos fills que comparteixen l'exfutbolista del F.C. Barcelona i l'artista colombiana. Unes condicions que beneficien la cantant, i perjudiquen l'esportista a l'hora de poder accedir a visitar els nens.

El principal punt de conflicte en aquesta separació ha estat la custòdia: finalment, aquesta ha anat a parar a Shakira, que podrà marxar a Miami a principis del 2023 acompanyada de Sasha i Milan. Això sí, Gerard Piqué tindrà totes les facilitats del món per visitar els joves sempre que vulguin, sent les despeses compartides per ell i per la seva exdona.

L'acord s'ha escrit de manera que no hi hagi un límit de visites anuals tal com ha confirmat Europa Press, per la qual cosa l'exfutbolista podrà acudir a Miami a visitar els petits sempre que ho desitgi. Gràcies a la seva retirada del món del futbol, aquests viatges seran molt habituals en el català, sobretot ara que se centrarà en la seva aventura empresarial, i aquesta requerirà una atenció menor que els compromisos esportius.