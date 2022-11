Shakira està arrasant a la indústria musical amb Monotonia, cançó amb què ha tornat a llançar més d'un dard enverinat al seu ja exmarit Gerard Piqué. És evident que la frase "no va ser culpa teva ni tampoc meva, va ser culpa de la monotonia. Mai vaig dir res, però em feia mal. Jo sabia que això passaria" anava dirigida a la seva parella d'aleshores. El problema és que algunes persones no estan d'acord amb l'actitud de l'artista colombiana: Thalía, per exemple, ha estat molt crítica amb ella.

"La cançó em sembla patètica i Shakira una dona massa dramàtica. Penso que si aquest home la va deixar va ser perquè ja no la vol. Ella s'hauria de considerar i no tractar de fer llàstima amb aquest tipus de cançons dedicades a un home que ja no la vol ", va assegurar Thalía segons el testimoni d'una tiktoker.

Això sí, si aquestes paraules són certes, Thalía passa per alt que molts artistes s'inspiren en les seves pròpies vivències per escriure cançons com Monotonia. Per tant, Shakira està en tot el seu dret de publicar aquest tema, o altres com Te felicito, amb clares reminiscències als seus darrers mesos amb Gerard Piqué.