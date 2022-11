El món del futbol segueix sent un entorn força complicat per a les persones que pertanyen al col·lectiu LGTBIQ+. D'aquesta manera, els jugadors la sexualitat dels quals no és heteronormativa solen mantenir-la en privat per por de represàlies o fins i tot a la pèrdua de la seva feina. Tanmateix, com en tots els sectors de la societat, en aquest aspecte també s'està avançant de mica en mica.

Ara, d'acord amb el diari The Sun, dos jugadors de la Premier League que juguen al mateix equip podrien ser parella i ho estarien mantenint en secret per no aixecar sospites ni problemes dins del món del futbol. El Mundial de Qatar, calendari de partits i televisió Tots dos jugadors no volen que es desvetlli quina és la seva sexualitat pel fet que no volen que l'atenció es desviï de la seva actuació al camp de joc a la seva sexualitat, fent que aquest sigui el debat i no la seva qualitat futbolística. En qualsevol cas, a les portes de la celebració del Mundial de Qatar 2022, un esdeveniment en què el país amfitrió és obertament homòfob, el mític Gary Lineker ha instat els jugadors que "surtin de l'armari" per donar una lliçó al país del Golf Pèrsic.