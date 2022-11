Chanel Terrero és una de les artistes de moda. El seu lloc privilegiat a Eurovision 2022 li va servir com una autèntica llançadora cap a l'estrellato malgrat les crítiques que va patir en un inici. Ara, la cantant hispanocubana ha estat l'escollida per representar 'Toke', la cançó de la Selecció al Mundial de Qatar. D'aquesta manera, l'artista s'ha reunit amb els vint-i-sis elegits per representar Espanya vestint l'elàstica de la selecció.

Els Simpson prediuen què passarà amb la Selecció Espanyola al Mundial de Qatar 2022 A banda de conèixer els jugadors i visitar el museu de la Ciutat del Futbol a Las Rozas ha desvetllat per quin jugador perdia el cap quan era més petita. I és que resulta que el 'crush' de Chanel Terrero era el davanter Fernando Torres. Així, el mític atacant de l'Atlètic de Madrid era el causant dels sospirs d'admiració de la cantant. “Era el meu crush quan tenia 12 o 13 anys…”, assegurava la cantant als mitjans. Quins artistes actuaran en el Mundial de Qatar i quins han rebutjat participar-hi? A més, la creadora de 'Toke' ha confessat que va tenir un accident durant l'enregistrament del videoclip de la cançó. Tot va quedar en un ensurt però es va lesionar a la cama i van haver de canviar algunes parts de la coreografia perquè no es notés que amb prou feines podia caminar.