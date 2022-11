Cristiano Ronaldo s'ha obert en canal en una sorprenent entrevista que ha concedit a Piers Morgan i en què ha explicat obertament que no se sent còmode al Manchester United. Sense entrar en detalls sobre aquesta part de la xerrada, el portuguès va tornar a esmentar el club quan va parlar sobre l'avortament que va patir Georgina Rodríguez en ple part: "Mai no em vaig esperar veure això", assegura el jugador amb llàgrimes entre els ulls.

El que deuria haver estat un moment de suport per part de la directiva del Manchester United, es va convertir en tot el contrari: "El Manchester United no va mostrar empatia en absolut i no em va recolzar durant aquest moment tan difícil". Sí que va rebre el condol de la Família Reial britànica i de moltes altres institucions reconegudes a nivell internacional.

La seva filla Bella Esmeralda, nascuda en aquest part accidentat, va ser hospitalitzada el mes de juliol passat, per la qual cosa no es va poder sumar als entrenaments del seu equip a temps. Mai no havia parlat d'aquest episodi, i assegura que la directiva del Manchester United en va arribar a dubtar.

També va parlar a l'entrevista de com va patir la seva família i ell la pèrdua del seu fill. "És un moment difícil, perquè no enteníem per què ens passava això. Era difícil. La veritat, era complicat entendre el que estava passant en aquell moment. El futbol no para, teníem moltes competicions. Però això... Va ser el moment més difícil que hem patit, especialment la Gio. Va ser dur", va afirmar el Cristiano. A més, va revelar que guarda les cendres del seu fill juntament amb les del seu pare, mort el 2005, en una capella creada al soterrani de casa seva: "Parlo amb ells tota l'estona i són al meu costat. M'ajuda a ser millor persona, millor pare. Estic orgullós d'això... el missatge que m'envien, especialment el meu fill".