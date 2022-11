Les 'Mamarazzis' tornen a repassar les revistes del cor en el seu podcast setmanal. I per començar, Laura Fa i Lorena Vázquez han volgut matisar les informacions que ofereix la revista '¡Hola!' sobre l'acord de divorci de Shakira i Gerard Piqué.

Les 'Mamarazzis' confirmen que «la demanda per la custòdia dels fills de Shakira i Piqué ja és ferma: es va presentar als jutjats de Barcelona la setmana passada» i afegeixen que ara ha de ser ratificada per un jutge nord-americà. A més, desmenteixen les informacions publicades que el futbolista pugui emportar-se els nens a Barcelona durant els 10 dies que passarà al mes amb ells, ja que estaran escolaritzats a Miami. Tot i que sí que ho farà quan passi temps vacacional amb ells a l'estiu, Nadal...

El podcast de Corinna

Un debat encès sobre el podcast de Corinna, en el qual Laura Fa la defensa i Lorena Vázquez qüestiona que ella sigui «la veu autoritzada per parlar-nos del rei Joan Carles», enfronta les 'Mamarazzis', que només es posen d'acord que l'emèrit no hauria de tornar d'Abu Dhabi i que Felip VI i Letizia no volen que torni.

En aquest debat, expliquen que en el podcast Corinna parla de Sandra Mozarowsky, la jove que «suposadament» va pagar amb la seva vida quedar-se embarassada de Joan Carles I i l'empresària espanyola Sol Bacharach.

Però no de la italiana Olghina de Robilant ni de la cantant i vedet Bárbara Rey (a les quals les 'Mamarazzis' no anomenen directament), de les quals sí que parla la periodista experta en reialesa Pilar Eyre.

L'univers 'Sálvame'

Els companys de 'Sálvame' de Laura Fa també tenen un espai en el podcast. 'Lecturas' publica que un Kiko Hernández «irreconeixible» se n'ha anat a Cadis amb el seu íntim amic Fran Antón, cosa que fa que torni a la palestra l'orientació sexual del col·laborador de Mediaset. Laura Fa li ha preguntat sobre la seva orientació sexual, però ell mai li ha contestat i mai ha reconegut haver tingut relacions homosexuals.

La mateixa revista publica que Kiko Matamoros, se'n va amb la seva xicota a Dubai, on ella ha fet campanyes de biquinis. I Fa comenta que no sap si és cert, perquè «Kiko ha de treballar per pagar el seu deute amb Hisenda». També comenten el cas de Chelo García Cortés, que diuen que busca feina fora de la productora de 'Sálvame' perquè no se sent valorada. I que Lydia Lozano ha explicat a Nagore Robles i Alba Carrillo que va tenir algun flirteig sexual mentre va estar casada amb Charlie.

Baralles, fertilitat i vídeos sexuals

Fora del planeta Mediaset, 'Lecturas' explica que el jutge Santiago Pedraz no va deixar Esther Doña per Whatsapp, sinó que van tenir una tremenda discussió a crits. I la revista afegeix que Pedraz estava temorós que ella li posés una denúncia per maltractaments com va fer amb el marquès de Griñón.

'Diez minutos' comenta en exclusiva que el fill de Carmen Borrego i la seva parella van a una clínica fertilitat, tot i que se suposa que ja estan embarassats. Les 'Mamarazzis' no s'ho expliquen.

Finalment, Laura Fa i Lorena Vázquez expliquen que Ágatha Ruiz de la Prada amenaça d'explicar les seves vivències en un llibre, que asseguren que ja està escrit. I recomanen al periodista Pedro J. Ramírez que es prepari perquè, entre altres coses, parlarà del famós vídeo sexual del llavors director del diari 'El Mundo' amb la prostituta Exuperancia Rapú practicant la sodomia vestit amb roba interior femenina vermella. La seva exdona diu tenir les dades de qui en va filtrar les imatges.

