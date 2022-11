Rosalía està a punt d'acabar la gira mundial Motomami, un recorregut per diferents països amb què ha presentat el seu últim disc. A més, li ha servit per donar forma al seu darrer hit, Despechá, convertint-se en la cançó de l'estiu 2022. Ara bé, és moment de descansar i recuperar forces per continuar component i produint música.

En aquest context, es rumoreja que Rosalía podria estar pensant a quedar-se embarassada de Rauw Alejandro aprofitant l'aturada que s'acosta a la seva carrera. Què hi ha de cert en aquesta informació? En una entrevista que la catalana ha concedit al canal Univisió dels Estats Units amb motiu de la gala dels Latin Grammy, ha explicat que per ganes no serà: “jo crec que això és una cosa que en el futur es veurà, però sí que et puc dir que tinc una il·lusió molt gran de tenir molts fills, m'encantaria”.

Aquestes declaracions deixen clar que Rosalía no pensa en fills ara com ara, però no els descarta. Potser prefereix esperar que la seva carrera exploti més encara i es pugui prendre el descans que tant es mereix per centrar-se en la maternitat.

Pel que fa als seus èxits, ahir a la nit Rosalía va aconseguir quatre Latin Grammy que van servir per demostrar que l'artista catalana ha arribat per quedar-s'hi, i que els seus èxits no són fruit d'un dia.