El cap de setmana passat, Shakira, acompanyada pel seu inseparable germà Tonino, acudia a un partit de beisbol del seu fill Milan. D'allò més emocionada, la cantant ho donava tot a les graderies animant a l'equip del seu fill, però ni rastre de la seva exparella, Gerard Piqué. Aquest dissabte, no obstant això, sí que s'ha pogut veure a l'exfutbolista acudir a la cita que tenia el seu fill i també a la cantant.

Ho han fet de manera separada, però els dos han compartit el mateix espai amb el mateix objectiu: gaudir del partit del seu fill Milan. Primer arribava Piqué i als segons marxava de nou amb el seu fill Sasha i després arribava la cantant amb Tonino. Molt feliç i amable amb tots els que es trobaven allà, es parava fins i tot amb els seus fans a fer-se fotografies.

Una vegada que la cantant es trobava ja a l'interior del camp, Piqué tornava al camp, aquesta vegada en solitari i entrava a l'interior de la ciutat esportiva parlant per telèfon i sense immutar-se davant la presència dels mitjans de comunicació. L'exfutbolista no s'ha volgut perdre aquest dia tan especial per al seu fill i ha fet acte de presència, això sí, sense Clara Chía.

Durant el partit, Shakira gaudia completament apartada de Piqué, mentre que aquest estava a les graderies assegut, mirant el mòbil de tant en tant, amb el suport del seu pare i un amic. Per contra, l'artista s'ha deixat veure com el cap de setmana passat saltant, animant, cridant... a tot l'equip del seu fill Milan.

Una vegada acabat el partit, Piqué i Shakira baixaven al camp, com tots els pares, però ells no han creuat paraula, ni tampoc la mirada, en cap moment. Evitant-se i girant-se les cares, l'exparella sembla que ha acabat pitjor del que molts imaginàvem després de signar l'acord de la custòdia dels dos petits.