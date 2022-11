Els canvis físics són importantíssims a l'hora de recuperar un estil de vida saludable, i Alexelcapo, el popular streamer, ha decidit transformar el seu cos i ànima, tal com ha explicat en el podcast de Jordi Wild: el gener de 2022, va comprovar que en pujar a la bàscula, aquesta assenyalava un pes superior als 130 quilos, per la qual cosa havia arribat el moment d'emprendre el canvi.

Va començar fent càrdio cada dia, primer caminant, i després fent més de 30 quilòmetres amb bicicleta estàtica. Per descomptat, va complementar aquest exercici amb dieta i menjar saludable, i gairebé un any després, ja pot dir que la seva transformació ha culminat: «m'acabo de pesar, i 80,9 quilos. Oficialment, he perdut 50 quilos. Estic: feliç. Ja més que el pes és com em sento i el fet de poder muntar en bicicleta, córrer, tenir energia per a fer el que vulgui físicament...».

Me acabo de pesar y 80,9kg.



Oficialmente he perdido 50kg.



Estoy: feliz. Ya más que el peso es como me siento y el poder montar en bici, correr, tener energía para hacer lo que quiera a nivel físico, etc.



Ole. — Alexelcapo (@EvilAFM) 10 de noviembre de 2022

Això sí, no ha volgut posar-se com a exemple del correcte ni simplificar massa la pèrdua de pes a fer exercici: «reduir això a 'cremar les calories necessàries' no fa cap favor a ningú. És sens dubte el més difícil que he fet en la meva vida. Que el concepte sigui simple no ho fa fàcil de fer».