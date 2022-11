Després de retirar les polèmiques fotos de la seva botiga 'online' per l'enrenou provocat a les xarxes, la casa de moda de luxe Balenciaga ha fet un pas més i ha demanat perdó per presentar nens abraçant ossets vestits amb peces 'bondage' en la seva última campanya publicitària.

Les imatges, amb diverses nenes i nens amb peluixos amb tangues i brides i corretges sadomasoquistes, van ser preses pel fotògraf italià Gabriele Galimberti, es van penjar a la web de la marca i estaven vinculades amb la campanya nadalenca 'Balenciaga Gift Shop'. Els petits lluïen vestits de la línia 'Balenciaga Kids'.

El límit de la provocació

La firma, propietat del conglomerat francès de luxe Kering i de la qual és director creatiu des del 2015 el dissenyador d'origen georgià Demna Gvasalia, té en el seu currículum un llarg historial de campanyes provocatives: el bolso copia de la bossa de ràfia blava d'Ikea, les sabatilles 'destruïdes' i les arracades de cordons són només alguns dels seus últims exemples. Però aquesta vegada sembla haver traspassat tots els límits en utilitzar menors.

La setmana passada Balenciaga va anunciar en un comunicat que la seva nova campanya s'inspirava en 'Toy Stories' i «explorava el que la gent col·lecciona i rep com a regal». Llavors, també explicava que la línia presentava «dotzenes de productes nous [...], des d'articles per a la llar, roba per a mascotes, fragàncies i articles quotidians fins a col·leccionables d'edició limitada i mobles a mida».

«Repugnants» i «esgarrifadors»

Però en transcendir les fotos de Galimberti hi va haver una resposta irada a les xarxes socials: les imatges dels petits amb bosses d'ossets de peluix vestits amb el que semblaven abillaments inspirats en BDSM van causar estupor. «Repugnants» i «esgarrifadors» van ser alguns dels qualificatius més fets servir per definir la sèrie, que també n'incloïa una altra amb un nen al costat d'un grapat de copes de vi buides.

A Twitter no tothom accepta les «sinceres disculpes» de Balenciaga. Un usuari ha escrit: «És possible que Balenciaga s'hagi 'disculpat', però tots saben que es tracta d'una estratègia publicitària per cridar l'atenció amb contingut controvertit. No accepto les seves disculpes i mai ho faré. Sexualitzar els nens no està bé».

«Ens disculpem sincerament per qualsevol ofensa que la nostra campanya nadalenca pugui haver causat», comença el comunicat de la marca en un 'stories' d'Instagram. «Les nostres bosses d'ossos de peluix no haurien d'haver aparegut amb nens en aquesta campanya. Hem eliminat immediatament la campanya de totes les plataformes».

La versió del fotògraf

El fotògraf Galimberti ha donat la seva versió, també a Instagram, assegurant que la direcció i el rodatge de la campanya no ha corregut del seu compte: «No puc comentar res sobre per què Balenciaga ha actuat així, però sí que he d'aclarir que jo no he pogut triar ni els objectes, ni els models ni la seva combinació». «Com a fotògraf, només se'm demanava que il·luminés [sic] l'escena donada i fes les fotos d'acord amb el meu estil característic», ha conclòs el fotògraf.

Documents inquietants

Després del primer comunicat de disculpes, Balenciaga n'ha emès un segon; també a través d'Instagram. Torna a demanar «disculpes per mostrar documents inquietants» en una altra campanya, en la qual apareixen papers sobre un cas del Tribunal Suprem relacionat amb les lleis de pornografia infantil.

«Demanem disculpes per mostrar documents inquietants a la nostra campanya. Ens prenem aquest assumpte molt seriosament i emprendrem accions legals contra les parts responsables de crear el conjunt i incloure articles no aprovats per a la nostra sessió de fotos de la campanya Spring 23», ha expressat Balenciaga. En el mateix text afirma: «Condemnem enèrgicament l'abús de nens en qualsevol forma. Defensem la seguretat i el benestar dels nens».

the brand "Balenciaga" just did a uh..... interesting... photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn'



normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s — shoe (@shoe0nhead) 21 de noviembre de 2022

Per la seva banda, Galimberti ha assegurat que ell no té cap relació amb aquesta sèrie de fotos.