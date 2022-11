«A veure si quan vostè tingui 125 anys i jo 115, em torna a entrevistar»

El nutricionista Marc Vergés publica «Desinflámate», on explica que la inflamació és causa de la majoria d’afeccions. Ens parla d’aquestes afeccions, de les intoleràncies alimentàries, de les malalties d’origen autoimmunes i del càncer.

Som més intolerants que mai?

En alimentació o en mentalitat?

En el que vostè prefereixi.

A causa de l’estrès i del tipus de vida que portem, ens hem tornat més inflexibles, metabòlicament i mental. L’estrès ens condiciona i ens fa més dependents del sucre de la glucosa. Això ens fa perdre flexibilitat metabòlica.

Potser el signe els temps és ser cada cop més intolerants, no hi podem fer res.

No, però hem de ser conscients de quines eines tenim per corregir-ho. Una de les millors és el dejuni intermitent.

Què és això?

Dejunar un mínim de dotze hores al dia. Estem molt preparats per fer-ho. Això ens flexibilitza metabòlicament i, a més, neteja tot l’organisme, des de l’intestí al cervell. Per tant, ens prepara per adaptar-nos millor. Fins i tot millora l’estrès, que ens condiciona molt negativament.

Porto tota la vida fent el dejuni intermitent sense saber-ho!

No es pot imaginar el bé que ha estat fent per la seva salut. Això i l’exercici, són les eines més potents que tenim per mantenir una bona salut i envellir saludablement. O a un ritme menys accelerat.

M’anima molt.

Morir als 85 és un èxit, però si des dels 60 estem fotuts, és un èxit relatiu. I més si els genetistes ja diuen que potser viurem 125 anys, que llavors morir als 85 vol dir molt abans del que ens tocaria.

Jo ja estic a prop dels seixanta.

Doncs fixi’s en els de la seva generació, com estan polimedicats i envoltats d’aquesta falsa mitologia de les malalties de l’edat.

Falsa mitologia?

En altres cultures que no porten el ritme de vida que portem nosaltres, no existeixen les mal anomenades malalties de l’edat. En realitat són mals hàbits que fa anys que duem a terme. Amb els anys, el cos no les pot assumir i necessita medicació. Això és el que no volem.

Què té contra les inflamacions?

La inflamació és un gran assassí silenciós. Ens condiciona, perquè gasta molta energia i ens té activat tothora el sistema immunitari. Ens predisposa a tenir un envelliment accelerat i malalties de tipus autoimmune, que estan augmentant.

I com ens desinflamem?

Es poden fer moltes coses. Saber cuinar bé, sense cremar massa el menjar. O afinar millor el rellotge biològic i dur una vida que l’humà -com animal que és- necessita. O aprendre a combinar els aliments.

Ensenyi-me’n.

Sento sovint allò de sopar una paella o una pizza i que sigui plat únic, per compensar. Doncs no, és millor un primer plat que compensi la inflamació, com una amanida o un guacamole.

A vegades veig les notícies i se m’inflamen certes parts del cos.

(Riallada) Som animals socials, envoltar-nos de gent positiva ens desinflama. I la gent negativa ens inflama.

Perfecte. Jo ja el deixo, que vaig a fer el meu dejuni intermitent.

Vaig veure un estudi que, en només sis mesos de dejuni intermitent, es podia retardar dos anys l’envelliment. Alguns pacients d’Alzheimer fins i tot milloraven lleument. Tots podem assolir millores notables sense gaire esforç.

Em veig vivint fins als 125 anys, llavors el tornaré a entrevistar.

A veure. Jo en tindré 115, espero que sí.