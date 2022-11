Aquesta setmana ha estat nefasta per a aquesta jutgessa de Colòmbia que s'ha fet viral sense voler-ho per un vídeo difós en què se la veu treballant de manera força còmoda des de casa. En aquest país, almenys per ara, algunes audiències de menor importància continuen sent en línia, i la magistrada ha decidit que el millor era aparèixer en pantalla semidespullada, fumant i posant cares força particulars.

La primera reacció de la Comissió de Disciplina Judicial de Colòmbia ha estat suspendre la jutgessa de sou i feina durant 3 mesos. Heidy Vivian Polania Franco es podrà tornar a posar la túnica després de recapacitar durant 90 dies, canviant així la seva actitud. La Comissió, molt afectada per la notícia, ha estat força clara sobre això: “aquesta situació fàctica no es compadeix amb la cura, respecte i circumspecció amb què una jutgessa de la república ha d'administrar justícia, denotant-se una clara falta de respecte de la funcionària tant per la seva pròpia investidura pública com respecte a les persones que van intervenir a l'audiència”. En un video que circula por WhatsApp se ve a la jueza Vivian Polanía (trabaja en el Palacio de Justicia de Cúcuta) atendiendo una diligencia judicial en su cama, semidesnuda y fumando. No sé si esto pueda acarrearle alguna sanción, pero al menos el escándalo ya está servido. pic.twitter.com/9rgNx4C6pV — Manolesco (@jhonjacome) 17 de noviembre de 2022 Això sí, aquestes disculpes públiques no han impedit que alguns ciutadans es queixin que algunes audiències segueixin sent en línia, quan l'habitual a hores d'ara seria que tornessin a ser presencials.