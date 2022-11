La princesa Leonor, que a hores d'ara ja té 17 anys, és molt a prop de complir la majoria d'edat. Tot i això, amb aquesta edat, és normal que es comenci a interessar en l'aspecte més romàntic de la vida, i per ara ha transcendit que la jove té un crush a la Selecció espanyola amb nom i cognoms. Es tracta de Gavi, el futbolista del Barça de només 18 anys (va néixer el 5 d'agost del 2004) i que s'ha convertit en tot un trencaclosques.

A més de tenir una carpeta a l'escola de Gal·les folrada amb les seves fotografies, la princesa Leonor es podrà posar ben aviat una samarreta amb el nom de Gavi. El futbolista li va signar al Rei Felip VI al Mundial de Qatar 2022, de manera que sonen totes alarmes. I si la futura monarca està enamorada en secret del jugador del F.C. Barcelona?

"A l'institut de Gal·les té una carpeta folrada amb les fotografies de Gavi (...). A més, la talla de la samarreta de Gavi no és per al rei Felip. És el jugador més maco de la Selecció, està solter, però lliga molt (...). Mirin com una fan de la seva edat li escriu el telèfon en un paperet", va avançar Socialité aquest diumenge passat. Per tant, ja coneixem el primer crush o amor platònic de la princesa de Gal·les. I no és cap altre que Gavi, un dels futbolistes estrella d'aquesta temporada.