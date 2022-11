Luis Enrique ha revolucionat la manera de comunicar-se durant aquest mundial amb els seus directes a la xarxa social Twitch. El tècnic de la selecció espanyola es connecta cada dia, a les 8 del vespre, explica com ha anat la jornada amb el combinat espanyol i respon a les preguntes dels milers d'usuaris que es reuneixen al seu streaming.

Natural i proper, i amb un to relaxat i bromista, contesta a tota mena de preguntes, des de les més personals fins a les més absurdes, responent fins i tot amb ironia a les que estan fetes amb mala intenció.

Amb aquestes connexions, Luis Enrique ha deixat desenes de titulars, i fins i tot s'ha guanyat el sobrenom de Luis Padrique (en referència a com "padreja" amb les seves respostes).

Aquest dissabte, com gairebé cada dia -els dies de partit, per raons òbvies, no fa directes- l'asturià no va fallar a la seva cita amb l'audiència. En un dels comentaris, un usuari li pregunta si mai ha estat a Girona i si li agrada, i el tècnic va respondre amb un contundent "Me encanta!" a més d'afegir que tenia un munt d'amics gironins.

També va destacar que és perfecte per una de les seves passions, el ciclisme, un "paradís" per a la gastronomia, els paisatges i la Costa Brava. "Un espectáculo, Girona és un sitio maravilloso" va acabar afegint per tancar la seva resposta.