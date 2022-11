«Va ser una nit horrible». Així s’ha sincerat Will Smith en una entrevista, en una de les poques declaracions públiques que ha fet sobre la polèmica gala dels Oscars en la qual l’intèrpret va decidir pujar a l’escenari i clavar una bufetada al presentador, Chris Rock, després que aquest fes un comentari sobre l’alopècia de la seva dona, Jada Pinkett Smith. «Aquella nit estava passant dificultats, certes complexitats», explica Smith en l’entrevista, en què admet que va perdre el control de la situació: «Se me’n va anar el cap». «Mai saps quina situació està passant la gent», ha afegit.

La declaració de Smith, molt apartat de l’escena pública des d’aleshores, s’emmarca en la seva tornada a les pantalles. L’intèrpret ha tornat a treballar i el dia 9 de desembre estrena la seva primera pel·lícula després de l’escàndol de la plantofada, un film titulat ‘Hacia la libertad’. No havíem vist Will Smith des de la plantofada que va clavar a Chris Rock en la cerimònia dels últims Oscars. El mateix actor ha mostrat la seva preocupació que aquell vergonyós episodi penalitzi aquesta producció d’Apple TV+ en què interpreta un esclau fugitiu que travessa els camps i pantans de Louisiana per incorporar-se a les tropes de la Unió. El film, dirigit per Antoine Fuqua (‘Training day’), arriba a la plataforma precedit d’excel·lents crítiques en les sessions prèvies per a la premsa, amb un treball excepcional, i segurament redemptor, de Smith.