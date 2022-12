El cantant nord-americà de música country Jake Flint ha mort als 37 anys de manera inesperada, tot just unes hores després d'haver-se casat, han informat aquest dimecres mitjans locals.

No s'han determinat les causes de la mort de Flint, que va morir dissabte passat mentre dormia, poques hores després d'haver celebrat el casament, va confirmar el mànager Clif Doyal.

"No era només un client, era un estimat amic i un tipus súper agradable", va dir Doyal al mitjà The Oklahoman.

"Era una persona sociable i tenia un increïble sentit de l'humor. Va fer riure tothom i els va fer sentir benvinguts. Va ser un ambaixador de l'Oklahoma Red Dirt", un gènere musical creat a l'estat en què Flint va néixer i es va criar, va afegir.

Dimarts, la vídua de Flint, Brenda, va compartir una publicació molt emotiva al seu perfil de Facebook.

"Hauríem d'estar revisant les fotos del casament, però en canvi he de triar la roba per enterrar el meu marit", va escriure. "La gent no està destinada a sentir tant dolor. El meu cor se n'ha anat i realment necessito que torni. No puc suportar-ho gaire més. El necessito aquí", ha afegit.

El músic Mike Hosty, que va actuar dissabte al casament del cantant i compositor, va recordar que Flint tenia "un gran cor".

I l'exmanager i amiga de Flint, Brenda Cline, també va retre homenatge al difunt cantant i va assenyalar que ella "l'estimava com a un fill", alhora que anunciava a les xarxes socials que va morir quan es disposava a emprendre nous projecte.

"Estàvem a punt d'embarcar-nos en un negoci junts després que ell i Brenda es casessin, cosa que va ser ahir. Sí, ahir. Jake té un milió d'amics i no estic segura de com tots enfrontaran aquesta tràgica pèrdua", va explicar.

Flint va llançar quatre àlbums d'estudi a la seva carrera, començant amb el seu disc de 2016 "I'm Not OK". També va ser nomenat artista emergent de l'any als We Are Tulsa Music Awards el 2018, segons Entertainment Weekly.